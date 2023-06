La SADC dévoile deux unités Mobil’eau

Deux unités mobiles permettant de distribuer de l’eau potable lors d’événements publics tout en limitant les déchets à usage unique arrivent en renfort dans les MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup. Portées par les SADC de ces deux MRC, les deux unités en question seront déployées sous forme de projet-pilote dans une dizaine d’événements au courant de l’été, dont six sur le territoire du Kamouraska.

Mobil’eau et Mobil’eau+ ont été dévoilées le 7 juin lors de l’assemblée générale annuelle de la SADC du Kamouraska. Les deux unités sont sensiblement identiques à quelques différences près.

La première, appelée tout simplement Mobil’eau, consiste en une remorque fermée équipée d’un réservoir de 1000 L, de trois distributrices d’eau potable avec abreuvoirs et remplisseurs de gourdes.

Autonome à 100 %, elle peut être soit raccordée aux réseaux d’aqueduc et d’électricité, ou être opérationnelle à partir de batteries alimentées par des panneaux solaires, pour une indépendance énergétique d’une durée d’environ huit heures.

La seconde, dénommée Mobil’eau+, vient avec les mêmes options que la précédente en ce qui concerne la distribution d’eau potable. Seul point faible : elle ne dispose pas d’autonomie électrique. En contrepartie, elle vient avec un lave-vaisselle commercial à cycle rapide.

« C’est incroyable comme projet! Pour des traiteurs comme nous qui utilisent de la vaisselle réutilisable, il s’agit d’une option fort intéressante qui pourrait nous faire gagner jusqu’à 30 % en efficacité en lavant directement sur place », a indiqué Perle Morency, copropriétaire de Côté Est à Kamouraska.

Projet-pilote

N’en déplaise aux entreprises privées qui aimeraient avoir recours au service, Mobil’eau et Mobil’eau+ ne seront toutefois pas disponibles pour elles cet été. Des événements publics tenus en partenariat avec les municipalités de Kamouraska–Rivière-du-Loup seront les premiers bénéficiaires dans le cadre du projet-pilote.

Carole Corson, chargée de projet à la SADC du Kamouraska, s’occupera de la coordination des deux unités mobiles pour les saisons estivales et automnales, qui seront présentes gratuitement à au moins six événements au Kamouraska, dont le Festival Bonjour la visite de Saint-Pascal et l’Halloween à La Pocatière.

Elle s’occupera en parallèle du calendrier de réservations pour 2024, qui devrait normalement être ouvert à des privés.

« Plusieurs choses seront évaluées au terme de la première année d’opération. Nous ne savons pas encore si le service demeurera gratuit, et combien il peut représenter en coût, ne serait-ce que pour les municipalités, car les unités fonctionnent qu’avec de l’eau chlorée qui provient d’un réseau d’aqueduc », a précisé Anik Briand, directrice générale de la SADC du Kamouraska.

Les deux unités Mobil’eau ont été financées à hauteur de 73 832 $ par RECYC-QUÉBEC. Incluant le coût de fonctionnement pour l’année 2023, le coût global du projet grimpe à 150 000 $, une facture partagée également entre les deux SADC.