Mathieu Rivest vote pour la hausse salariale de 30 % pour les députés

Le 6 juin au Salon bleu de l’Assemblée nationale, le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest a voté, à l’instar de l’entièreté de ses collègues caquistes et libéraux, pour une augmentation de 30 % du salaire des députés.

Les élus solidaires et péquistes se sont prononcés contre la hausse proposée. Les députés du Québec deviendront de ce fait les mieux payés parmi les élus des législations des provinces canadiennes. Seuls les élus de la Chambre des communes recevront un meilleur salaire.

Ainsi, Mathieu Rivest verrait son salaire annuel augmenter à 151 531 $, en plus d’une allocation de dépenses et de déplacements de 41 956 $, si l’on se base sur les données rapportées par le Journal de Québec.

Notons que M. Rivest, en plus d’être député, occupe des fonctions parlementaires, dont celles de président de séance, de membre de la Commission de l’aménagement du territoire, et également celle de membre de la Commission de la culture et de l’éducation, ce qui vient bonifier son salaire.