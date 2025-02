La SADC lance trois nouveaux fonds pour soutenir les PME

Les Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) du Bas-Saint-Laurent annoncent le lancement de trois nouveaux fonds destinés à propulser les entreprises du territoire. Des solutions financières conçues pour faciliter le transfert d’entreprise, ainsi que pour encourager les transitions écologiques et numériques au sein des PME du territoire.

Les entreprises vivent de nombreux défis entrepreneuriaux — inflation, manque de main-d’œuvre, productivité et rentabilité —, et ces fonds pourront aider les entrepreneurs à les résoudre. Les entrepreneurs peuvent ainsi accéder à des prêts allant jusqu’à 50 000 $, à des conditions avantageuses. En effet, ces prêts incluent un congé d’intérêt de deux ans, ainsi qu’un moratoire sur le capital pour les trois premiers mois.

« Ces nouveaux fonds témoignent de notre engagement à répondre aux besoins des entrepreneurs.es de notre région. En travaillant main dans la main avec eux, nous pouvons bâtir un écosystème entrepreneurial dynamique, durable et résilient », déclare Philippe Massé, directeur général de la SADC des Basques et représentant des SADC du Bas-Saint-Laurent.

Trois fonds adaptés aux défis des entreprises régionales

1-Fonds Stratégie transfert : Pour appuyer la relève et assurer la pérennité des entreprises locales grâce au financement de projets de transfert familial, interne ou par acquisition.

2-Fonds Stratégie verte : Destiné à accélérer l’adoption de pratiques écoresponsables, ce fonds peut soutenir des initiatives telles que l’intégration de systèmes solaires dans une entreprise, lesquels l’aideront à réduire son empreinte carbone et à devenir plus durable dans son secteur.

3-Fonds Stratégie numérique : Conçu pour accompagner les entreprises dans leur transition numérique en implantant des solutions technologiques innovantes. Il pourrait, par exemple, permettre à une entreprise de développer une application mobile pour améliorer son accessibilité et son service client, renforçant ainsi sa compétitivité sur le marché.

Accompagnement personnalisé, expertise locale

Au-delà du financement, les SADC offrent un accompagnement de proximité et un accès à un réseau d’experts et de partenaires pour maximiser le potentiel des projets entrepreneuriaux. Bien enracinées dans les collectivités, les SADC comprennent les réalités et les défis économiques du Bas-Saint-Laurent, tels que l’adaptation aux technologies numériques ou l’attraction et la rétention des talents.

Grâce à cette approche de proximité, globale et sur mesure, l’entreprise la Mine de Ketchup a pu en bénéficier dès le début du projet. Située à Padoue dans La Mitis, l’entreprise de transformation alimentaire se spécialise dans la fabrication de ketchup, salsa et autres déclinaisons à partir de la tomate. Elle contribue au développement et au rayonnement de sa région et peut compter sur l’accompagnement et l’expertise de la SADC pour relever les défis d’un parcours entrepreneurial.

Source : Les SADC du Bas-Saint-Laurent