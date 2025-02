Vente itinérante : la Sûreté du Québec appelle à la vigilance

La Sûreté du Québec met en garde les citoyens contre la vente itinérante, également appelée le porte-à-porte, une pratique qui consiste à offrir des biens et services directement au domicile des consommateurs, souvent sans préavis. Ces vendeurs peuvent exercer une pression insistante pour conclure une transaction rapide, prétextant par exemple une offre valable pour une durée limitée.

Afin d’éviter les fraudes, plusieurs mesures de prévention sont recommandées. Il est conseillé de ne rien signer, et de ne pas fournir d’informations personnelles ou bancaires sur-le-champ. Avant toute transaction, il est primordial de vérifier l’identité du vendeur, le nom de son entreprise, et de s’assurer qu’il possède un permis valide délivré par l’Office de la protection du consommateur (OPC). À cela s’ajoute la nécessité de comparer les prix avec d’autres fournisseurs, et de lire attentivement tout contrat avant de s’engager.

En cas de doute, ou pour signaler une fraude, les citoyens sont invités à contacter la Sûreté du Québec ou leur service de police local au 9-1-1. Il est également possible de signaler l’incident au Centre antifraude du Canada, ou de consulter l’OPC pour connaître les recours possibles.

Source : Sûreté du Québec