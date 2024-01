La Salle André-Gagnon accueille Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et son partenaire de saison Hydro-Québec présentent le spectacle Enfant du siècle, le deuxième spectacle de Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, le vendredi 19 janvier à 20 h.

Enfant du siècle c’est de l’originalité, de l’audace et du rythme maîtrisé comme un métronome. Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques plaît à quiconque aime l’humour bien tourné.

Le titre Enfant du siècle fait référence à Confession d’un enfant du siècle de Musset, où les romantiques ne savaient plus où se situer entre l’époque napoléonienne et la modernité. Il fait un parallèle avec sa propre vie où il est né avant l’arrivée d’internet et de l’intelligence artificielle. De plus, quand il parle à des jeunes, il ne comprend pas tout.

Voilà le point de départ de ce deuxième one-man-show, de cette quête identitaire, lui qui a grandi avec des parents intellos. Il abordera les thèmes de l’amour, de l’intimité du couple, du vivre-ensemble et du temps qui défile.

Le plus intellectuel des humoristes ne peut renier sa véritable nature d’enfant « né dans les musées ». Avec Enfant du siècle, il nous sert une proposition réfléchie et intelligente qui se démarque grandement de tout ce qui se fait ailleurs en humour.

Source : Salle André-Gagnon