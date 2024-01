Vernissage de l’exposition Transparence du Club photo Kamloup

Les membres du Club photo Kamloup vous invitent cordialement au vernissage de leur exposition Transparence qui se tiendra le jeudi 1er février prochain, en formule 5 à 7, à la bibliothèque François-Hertel du Cégep de La Pocatière.

Vingt-cinq photographes répartis sur le territoire des MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup ont entrepris une démarche artistique intégrant l’art et la technique afin de livrer leur interprétation de la transparence.

C’est une invitation à venir rencontrer les membres du club et à échanger avec eux tout en admirant 25 photos couleur et noir et blanc. L’exposition se déroule du 1er au 28 février 2024, en collaboration avec la bibliothèque François-Hertel du Cégep de La Pocatière.

