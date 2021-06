La Salle André-Gagnon atteint 90 % de son objectif de financement

Rendue à 90 % de son objectif, la campagne majeure de financement présentement en cours pour réaliser le projet d’agrandissement et de modernisation de la Salle André-Gagnon se rapproche toujours un peu plus du but à atteindre.

« La somme de 5,1 M$ est nécessaire pour donner vie à ce nouvel espace que nous voulons innovant, audacieux, participatif pour des publics de tous âges », déclare le président d’honneur de cette campagne, M. Mathieu Rivest.

Plus concrètement, la Corporation régionale de la Salle André-Gagnon est en train de réaliser diverses études complémentaires et a procédé à l’engagement d’une chargée de projet, Mme Marie Josée Deschênes, architecte, pour coordonner ledit projet d’agrandissement et de modernisation de la Salle André-Gagnon.

« Nous avons bon espoir de recevoir l’accord définitif du ministère de la Culture et des Communications en septembre pour être en mesure de construire dès le printemps prochain. Je profite de l’occasion pour remercier sincèrement nos partenaires majeurs, les donateurs du Club des Ambassadeurs ainsi que toute la population qui ont déjà participé financièrement à notre grand projet », de préciser le président de la Corporation régionale de la Salle André-Gagnon, M. Jean Desjardins.

Rappelons, en terminant, qu’il est toujours temps pour la population de contribuer au projet en effectuant un don ou en achetant un banc de la Salle. Les informations sont disponibles sur le site masalle.ca.