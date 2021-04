La Salle Edwin-Bélanger 2.0 se dévoile

Plans et esquisses préliminaires du projet de modernisation de la Salle Edwin-Bélanger ont été présentés en primeur à la presse régionale le 9 avril dernier. Le projet porté par les Arts de la Scène (ADLS) de Montmagny est évalué pour le moment à entre 16 et 18 M$.

Cette modernisation qui consiste en une rénovation et un agrandissement de la salle actuelle s’inscrit dans le vaste projet de Complexe culturel et sportif de Montmagny autour de l’École secondaire Louis-Jacques-Casault. Le projet dans son ensemble bénéficie d’ailleurs d’un appui commun des MRC de Montmagny et de L’Islet qui se sont engagées ensemble à hauteur de près de 1 M$ pour le volet de la Salle Edwin-Bélanger seulement, argent qui doit provenir du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR).

« On ne demande pas d’argent à la Ville de Montmagny, car on estime que ses citoyens n’ont pas à payer pour cette modernisation sur leur compte de taxes municipales. La seule chose qu’on demande à la Ville, c’est qu’elle nous appuie à la mission des ADLS », a résumé Christian Noël, directeur général des ADLS.

La Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montmagny, le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud et bien sûr l’École secondaire Louis-Jacques Casault sont également partenaires du projet. D’autres partenaires privés sont également de la partie et doivent être dévoilés sous peu, notamment celui qui apposera sa raison sociale à côté du nom Salle Edwin-Bélanger, moyennant un engagement financier de 1 M$. Christian Noël évalue à 4 M$ les sommes déjà engagées pour ce projet, incluant les 50 000 $ que les ADLS s’engagent à verser sur une période de 20 ans.

Plans et esquisses

Les plans et esquisses préliminaires dévoilés lors du point de presse ont permis d’offrir un premier visuel sur la modernisation qu’entendent réaliser les Arts de la scène. Balcon d’environ 200 sièges, corbeilles sur les côtés inspirés des plus grands opéras européens, loges corporatives et parterre complètement revampé doivent faire passer la capacité de la salle de 550 à 750 sièges, le tout dans un décor épuré à la « scandinave ».

D’autres aménagements en arrière-scène doivent aussi augmenter la convivialité des lieux pour les artistes et le personnel de tournées. Une salle multifonctionnelle en marge de la salle principale est également dans les plans, sans oublier de nouvelles salles de bains pour les spectateurs, de meilleurs accès pour les personnes à mobilité réduite et un spectaculaire hall d’entrée vitré dont le visuel avait déjà été dévoilé l’automne dernier.

Tous ces aménagements nécessiteront notamment un rehaussement du toit au-dessus de la Salle Edwin-Bélanger et une ouverture en partie de la façade de l’École secondaire Louis-Jacques-Casault. Trois firmes d’ingénieurs et des architectes se sont penchés sur la chose et la structure actuelle du bâtiment vieux d’une cinquantaine d’années permet de procéder à ces modifications majeures, assure Christian Noël.

Ministère

Déposé en septembre dernier par les ADLS, le projet de modernisation de la Salle Edwin-Bélanger attend toujours l’approbation du ministère de la Culture et des Communications (MCC) qui pourrait assumer jusqu’à 70 % des coûts. Un appui à hauteur de 50 % par Patrimoine Canadien est également possible.

La semaine dernière, la préfète de la MRC de Montmagny Jocelyne Caron et le préfet de la MRC de L’Islet René Laverdière ont uni leur voix pour demander une réponse rapide et positive du MCC à ce projet. Un appel a également été lancé auprès de la députée et ministre Marie-Eve Proulx afin qu’elle fasse les représentations nécessaires qui permettraient de faire avancer le traitement du dossier.