La Seigneurie des Aulnaies rend hommage à son ancien meunier

La Seigneurie des Aulnaies a rendu un hommage dimanche dernier à son ancien meunier, monsieur Réjean Labbé lors d’une cérémonie organisée au moulin banal de la Seigneurie des Aulnaies.

Les festivités ont débuté dès 12h00, alors qu’un cocktail de bienvenue était offert aux invités et aux visiteurs qui s’étaient déplacés pour honorer monsieur Labbé. L’évènement s’est ensuite transporté dans le moulin banal où une cérémonie hommage a eu lieu vers 13h00. Durant la cérémonie, plusieurs personnes en ont profité pour souligner l’importance du rôle qu’a joué monsieur Labbé au sein du moulin de la Seigneurie des Aulnaies et, plus globalement, pour le développement et la reconnaissance du métier de meunier au Québec. Monsieur Antoine Gauthier, directeur général du Conseil québécois du patrimoine vivant a d’ailleurs profité de l’évènement pour souligner l’importance du travail de l’ancien meunier de la Seigneurie des Aulnaies. « Des meuniers comme Réjean Labbé il s’en fait peu; des bâtisseurs, des créateurs de bon goût; des nourrisseurs de ventres et de peuples. La musique du moulin a eu son chef d’orchestre et il est temps maintenant de remercier le maestro. »

Notons d’ailleurs que le 24 juin 2022, le métier de meunier a été désigné patrimoine immatériel du Québec par le ministère de la Culture et des Communications du Québec.

La cérémonie s’est ensuite poursuivie avec le dévoilement du nouveau mur des meuniers au sein du moulin, qui permet d’honorer tous les meuniers ayant pratiqué à la Seigneurie des Aulnaies depuis 1738 et qui permettra aussi d’honorer tous ceux et celles qui perpétueront cette belle tradition à l’avenir. En outre, les Amis de la Seigneurie ont aussi profité de l’évènement pour souligner le travail de Réjean Labbé en chanson. La cérémonie s’est ensuite conclue par la diffusion d’un reportage hommage sur monsieur Labbé.

Réjean Labbé a été meunier au moulin banal de la Seigneurie des Aulnaies de 1987 à 2021, faisant de lui le meunier le plus longtemps en poste de toute l’histoire de la Seigneurie.

Source : Seigneurie des Aulnaies