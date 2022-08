Une garderie temporaire dans des locaux de la Municipalité de Saint-Alexandre

Dans l’attente de l’agrandissement du CPE de Saint-Alexandre, une quinzaine de jeunes pourront se faire garder dans le local occupé habituellement par les 50 ans et plus, local appartenant à la Municipalité de Saint-Alexandre.

Le ministère de la Famille autorise désormais l’installation de garderies temporaires durant les projets d’agrandissement ou de construction.

Quelques petits travaux d’une valeur de près de 8000 $ ont été effectués par la Municipalité pour rafraîchir les espaces et un jeu de chaise musicale permet une installation temporaire, mais qui pourrait durer plusieurs mois.

En effet, les membres des 50 ans et plus pourront avoir accès à la salle du conseil. Le conseil se rencontrera en plénière à la caserne et tiendra ses séances publiques à la grande salle l’Univers.

«Nous, on agit comme facilitateur. Qui plus est, on investit 90 000 $ dans l’agrandissement du CPE», précise la mairesse Anita Ouellet Castonguay.

21 nouvelles places

Après plusieurs mois d’attente, de préparation et de demandes, le Centre de la petite enfance (CPE) Pitatou a obtenu l’hiver dernier les 21 places en garderie qu’il demandait pour répondre à la demande croissance à Saint-Alexandre. Le CPE de Saint-Alexandre pourra donc être agrandi par l’arrière.

Les 21 places s’ajoutent aux 39 actuelles. On forme ainsi deux groupes de huit enfants en plus d’un groupe de cinq poupons, très en demande. Il y aura toujours 12 places prioritaires pour les enfants d’employés de chez Aliments Asta, en vertu d’une entente avec le CPE.

Le délai de réalisation est d’un an.