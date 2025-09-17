Publicité

La Semaine de la municipalité 2025

Image de Communiqué de presse

Communiqué de presse

Siège du MAMH. Photo tirée de Wikipédia

Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) convie la population québécoise à prendre part à la Semaine de la municipalité qui se tiendra du 14 au 20 septembre sous le thème Des municipalités en action, des communautés en mouvement.

L’événement vise à mettre en lumière le rôle essentiel que jouent les municipalités dans la vie quotidienne. Qu’il s’agisse d’infrastructures d’eau, d’entretien des parcs et des routes, de développement économique durable ou de services communautaires, les municipalités planifient, aménagent et offrent des services indispensables à la vitalité des communautés.

Durant cette semaine, plusieurs municipalités organiseront des activités destinées à renforcer le lien avec les citoyens. Le public est invité à consulter les sites web municipaux ainsi que leurs médias sociaux, notamment en utilisant le mot-clic #SemaineMunicipalité2025, pour en savoir davantage.

Le MAMH rappelle aussi que des publications spéciales circuleront sur les réseaux sociaux, et qu’une campagne publicitaire paraîtra dans les journaux locaux et sur le Web, afin de valoriser le travail souvent méconnu des élus et des employés municipaux.

Source : Gouvernement du Québec

