Un jeu-questionnaire familial au Musée de la mémoire vivante

Le Musée de la mémoire vivante convie la population à une activité originale qui allie plaisir, apprentissage et patrimoine. Le dimanche 5 octobre dès 15 h, dans le cadre des journées portes ouvertes, petits et grands pourront participer à un jeu-questionnaire inspiré de l’exposition Écho des vergers.

Cette activité gratuite offre une belle occasion de parcourir les salles d’exposition avant de mettre à l’épreuve ses connaissances sur la culture fruitière du Québec. « C’est une façon ludique de découvrir ou de redécouvrir notre histoire fruitière, tout en s’amusant en famille », souligne Ludovic Dufour, responsable de l’éducation et des communications du Musée.

En plus de stimuler la curiosité et de favoriser l’échange intergénérationnel, le jeu-questionnaire permettra aux participants de courir la chance de remporter un prix. Une raison de plus pour venir se prêter au jeu, et plonger dans l’univers coloré des vergers d’autrefois et d’aujourd’hui.

Le Musée de la mémoire vivante rappelle que l’événement est accessible à tous, et qu’il s’inscrit dans sa mission de faire connaître et partager l’histoire collective à travers des expériences interactives.

Pour toute information, on peut joindre le Musée au 418 358-0518, ou par courriel à info@memoirevivante.org.