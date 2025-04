La semaine politique en bref

Pendant le Bloc accueillait son chef en visite dans le comté, le candidat conservateur Bernard Généreux et le libéral Rémi Massé ont consacré la semaine à leur campagne porte à porte dans l’immense circonscription de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata.

Du Témiscouata jusqu’à Montmagny, M. Massé a rencontré des entrepreneurs et des producteurs, de même que des gens du public, lui dont le principal enjeu est de se faire connaître. Dans une publicité vidéo mise en ligne sur sa page Facebook, il se présente comme un homme pragmatique, d’action, dont la priorité est l’économie de la région.

Bernard Généreux a annoncé pour sa part avoir officiellement déposé son bulletin de mise en candidature. « Être député fédéral, c’est un immense privilège. C’est représenter sa région à Ottawa, être à l’écoute de ses concitoyens, et surtout être présent sur le terrain pour les accompagner dans leurs démarches et leurs préoccupations. Depuis 11 ans, j’ai été le fier serviteur des gens d’ici — et je le suis encore aujourd’hui. Mon équipe et moi sommes toujours disponibles, toujours à l’écoute, et fiers d’offrir un service de qualité dans le plus beau comté du Canada », lit-on dans un communiqué.

Pas de débat au Kamouraska

Par ailleurs, selon ce que le journal a appris, deux débats seront présentés dans la circonscription : le premier le 21 avril à 19 h au Beaulieu culturel du Témiscouata, et le second le lendemain matin à 7 h 30 à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup. La Chambre de commerce de Kamouraska-L’Islet a fait savoir qu’elle ferait la promotion de ce dernier, organisé par la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup, et que l’organisme sera sur place pour relayer les questions de ses membres.