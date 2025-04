Mission région pour le Bloc

Après le chef conservateur Pierre Poilievre, c’était au tour du chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet de s’inviter dans la circonscription pour appuyer sa candidate, Diane Sénécal. Cette dernière a confirmé ce qu’elle constate chaque jour en allant à la rencontre des électeurs.

« Les gens me parlent d’abord de M. Trump. Ils sont inquiets », rapporte la candidate bloquiste dans Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata. Pour Yves-François Blanchet, cette inquiétude est justifiée. « L’adversaire de la campagne de tout le monde, c’est Donald Trump », a-t-il affirmé. À ses yeux, les décisions protectionnistes de l’ancien président pourraient avoir des répercussions majeures sur des secteurs clés de l’économie régionale. « Quand on parle de bois, de forêt, de pêcheries, d’aluminium, on parle de réalités bien ancrées dans le Bas-Saint-Laurent. » Mme Sénécal abonde dans le même sens.

« Nos producteurs laitiers, nos agriculteurs, nos entreprises forestières sont menacés par des tarifs douaniers, c’est clair. Il faut un système de défense commerciale pour protéger ces gens-là. » Le chef bloquiste a profité de son passage à l’usine Alstom de La Pocatière pour réitérer sa proposition d’intégrer un contenu canadien minimal obligatoire dans tous les contrats publics, à l’image du Buy American Act. « Il faut éviter que des compagnies étrangères raflent les contrats, comme celui du futur train à grande fréquence. On veut que l’argent des contribuables serve aussi à faire rouler notre économie locale. »

Pour Mme Sénécal, la solution passe également par la promotion de l’achat local. « Ce que je dis aux gens, c’est que le meilleur rempart contre les tarifs douaniers, c’est encore de produire ici et d’acheter ici. C’est une manière concrète de soutenir notre monde. »

La question du leadership canadien face aux défis internationaux s’est aussi imposée dans les échanges. « Il faut réfléchir à la meilleure composition possible du prochain Parlement, a indiqué M. Blanchet. Un gouvernement minoritaire, dans ce contexte, permettrait une plus grande représentativité. Et surtout, ça éviterait que le Canada soit à la remorque de décisions américaines. »

La candidate bloquiste dit vouloir ramener l’attention sur les réalités de la circonscription. « Oui, Trump inquiète, mais derrière cette inquiétude, il y a des producteurs, des PME, des familles qui veulent juste qu’on défende leurs intérêts. Et c’est ce que je compte faire. »