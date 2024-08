La série est égale entre le Kamouraska et le Témiscouata

Le vendredi soir 16 août dernier à Saint-Pascal, Émilien Plouffe a lancé un match de trois coups sûrs et William Pichette a frappé deux circuits pour mener les Industries Desjardins du Kamouraska vers une victoire de 5 à 1 face aux Braves Batitech du Témiscouata prenant les devants dans la série avec une victoire et aucune défaite dans cette série 4 de 7.

Les 380 spectateurs n’ont pas eu à patienter très longtemps pour se manifester alors que le premier frappeur des locaux William Pichette a catapulté une offrande du lanceur adverse de l’autre côté de la clôture pour lancer le bal. Kamouraska s’est même donné une avance de 3-0 dès cette première manche profitant d’une erreur et d’un simple de Thomy Lévesque. En début de deuxième manche, les visiteurs ont donné la réplique sur une longue balle de Kenneth Fontanez en solo, mais ce fut le seul moment de réjouissance pour le Témiscouata.

Encore Pichette

D’ailleurs, les Industries Desjardins ont inscrit deux autres points à leur tour au bâton sur le deuxième circuit de William Pichette et la victoire était dans la poche ou presque. Le reste de la partie a été l’affaire du partant Émilien Plouffe qui outre le circuit à Fontannez, n’a pas montré de faille réussissant 10 retraits au bâton dans la victoire.

Pour sa part, Gabriel Cyr a subi le revers accordant cinq points sur 10e coups sûrs en six manches sur la butte. En attaque pour le Kamouraska, Thomy Levesque a frappé trois coups sûrs tandis que Jérémie Maillé-Bizier, Martin Bossé et William Pichette en ont réussi deux chacun.

La revanche

Les Braves Batitech se sont forgé une avance qui semblait insurmontable, mais ils ont peiné jusqu’à la toute fin pour inscrire une victoire de 11 à 9 sur les Industries Desjardins du Kamouraska, le dimanche 18 août au soir à Témiscouata-sur-le-Lac.

En première manche, Kenneth Fontanez a donné les devants 1-0 à son équipe à l’aide d’un simple et à la deuxième manche, ce sont Alexis Pelletier avec un double et Samuel Pearson avec un simple qui ont porté le pointage à 3-0.

Les Braves Batitech n’ont pas diminué la cadence ajoutant trois autres points, dont deux sur un double de Maxime Dugas en troisième manche. Tellement que les locaux menaient 11 à 0 avec deux tours de bâton à faire. C’est à ce moment que la machine du Kamouraska s’est mise en marche inscrivant tout d’abord quatre points en sixième manche.

À leur dernier tour au bâton, les Industries Desjardins ont marqué cinq autres fois, notamment sur un circuit de trois points d’Émilien Plouffe, mais c’est finalement Michaël Morin qui est venu effectuer le dernier retrait du match pour mériter le sauvetage.

Le partant Dany Paradis-Giroux a excellé au monticule permettant deux points sur un seul coup sûr en cinq manches et deux tiers. En relève, le jeune Nolan Chamberland a connu une sortie plus difficile concédant sept points. Pour les visiteurs, Antoine Bernier a subi la défaite. Le gaucher a donné huit points, dont seulement quatre mérités en trois manches et deux tiers sur la butte.

En attaque, Alexis Pelletier a le meilleur dans la victoire avec trois coups sûrs et deux points produits. Félix Castonguay a également bien fait, frappant deux coups sûrs. De l’autre côté, Maxime Bourgelas a réussi trois coups sûrs et deux points produits, tandis que Thomy Lévesque et Jérémie Maillé-Bizier ont récolté deux coups sûrs chacun.

Grâce à cette importante victoire à la maison, Témiscouata égalise les chances 1-1 dans la série 4 de 7. Tout ce beau monde va se diriger à Saint-Pascal pour le match #3 de cette demi-finale le mercredi soir 21 août.