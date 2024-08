Une murale d’espoir au Centre-Femmes La Jardilec

Voilà plus de 20 ans que le Centre-Femmes La Jardilec de Saint-Jean-Port-Joli rêvait d’habiller sa façade d’une fresque militante. À l’issue d’une collaboration entre les membres du centre et l’artiste visuelle Tania Hillion, le Centre-Femmes arbore désormais une murale qui célèbre la force et la diversité des femmes.

La murale L’Envol met en lumière le fardeau invisible que la société impose aux femmes. L’œuvre, dans sa représentation hyperréaliste, illustre les multiples rôles et attentes auxquels les femmes sont confrontées quotidiennement : être parfaites professionnellement tout en assumant la majorité des tâches domestiques, répondre à des standards de beauté irréalistes, faire face à des discriminations banalisées, et naviguer dans un monde qui sous-estime souvent leurs capacités. Ces pressions, représentées par des charges lourdes portées par trois femmes, soulignent le combat constant de celles-ci pour l’égalité et la reconnaissance.

En marge de cette impressionnante fresque de plus de 1000 p2, un élément se démarque : un ballon aux couleurs du Centre-Femmes La Jardilec. Ce flamboyant ballon qui s’élève parmi les figures féminines symbolise l’espoir et l’allègement de la charge sociétale. Il représente le soutien, l’entraide et l’émancipation que le centre apporte à sa communauté. Cette image forte de sens rappelle le rôle crucial des organisations comme le Centre-Femmes La Jardilec dans la lutte pour l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes.

L’inauguration de la murale aura lieu le mardi 3 septembre à 17 h au Centre-Femmes La Jardilec, 25, rue Gérard-Ouellet à Saint-Jean-Port-Joli. Les femmes ayant participé au projet seront présentes, dont Jocelyne T., qui a prêté son visage pour la composition de la fresque, et l’artiste Tania Hillion.

Ce projet a été rendu possible grâce au soutien de la MRC de L’Islet, du ministère de la Culture et des Communications du Québec, du Centre Multi-services de Saint-Jean-Port-Joli et du Centre-Femmes La Jardilec.