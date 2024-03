La SNEQ annonce l’ouverture du programme annuel pour la Fête nationale

De la Saint-Jean-Baptiste à la Fête nationale, voilà près de 200 ans que les communautés se réunissent à travers le Québec pour chanter et danser ensemble. Puisqu’il s’agit d’une Fête nationale, décrétée officiellement par le gouvernement du Québec en 1977, il en découle la structure actuelle comportant deux fêtes télédiffusées à portée nationale, soit une à Québec et l’autre à Montréal, une seule fête à portée régionale dans chacune des régions administratives du Québec et, finalement, pour chaque région administrative, un budget à part est dédié à une multitude de projets de fêtes locales soumis par les organismes ou municipalités.

Dans chacune des régions administratives se trouve une Société nationale du Québec ou une Société Saint-Jean-Baptiste qui est mandataire de la Fête nationale pour sa région. Son rôle est de coordonner la tenue des festivités sur le territoire, de s’assurer de la répartition de l’enveloppe budgétaire pour les projets locaux et de veiller à ce qu’une fête à portée régionale soit organisée.

Au Bas-Saint-Laurent, ce sont plus de 60 fêtes qui sont organisées par les villes, les villages et des organismes du territoire. La SNEQ n’organise donc pas de festivités à proprement parler, mais elle veille à ce que le mandat qui lui est conféré par le gouvernement soit réalisé.

À compter du 1er mars, comme tous les ans, le programme d’assistance financière pour la Fête nationale sera ouvert (fêtes locales). Comme à l’habitude, les municipalités, petites et grandes, ainsi que les organismes du territoire, sont invités à déposer leurs projets pour la Fête nationale 2024.

La date limite pour recevoir les projets sur le portail du programme est le 9 avril. D’ici cette date, d’autres annonces seront faites, dont la thématique de cette année que tout le monde attend toujours impatiemment. Pour toute information concernant l’organisation des festivités, visitez le fetenationale.info, ou encore écrivez à l’adresse courriel sneq@globetrotter.net.

Source : Société nationale de l’Est du Québec