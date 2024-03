Un hommage à venir pour Pierre Laplante

Tourisme Bas-Saint-Laurent invite ses membres et ses partenaires à s’inscrire au colloque annuel de l’industrie touristique qui se déroulera le mercredi 13 mars 2024 à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, sous le thème Les temps changent. Lors du souper-soirée Découvertes du Bas-Saint-Laurent, un hommage sera rendu à Pierre Laplante, ex-directeur de Tourisme Bas-Saint-Laurent, dont l’implication a été marquante pour l’industrie touristique. La soirée sera animée de nouveau par Christian Bégin, comédien, auteur et animateur bien connu de la région.

Pendant la journée, des ateliers seront présentés en avant-midi, suivi de conférences et d’un panel de discussions en après-midi, avec quatre entrepreneurs bas-laurentiens inspirants. Les ateliers et les conférences de la journée sont gratuits. « Toute l’équipe et le conseil d’administration vous invitent à être des nôtres pour ce grand rendez-vous annuel. Les rencontres et les échanges sont toujours très enrichissants et inspirants. Ce moment nous permet de prendre un pas de recul, de porter un regard sur ce qui s’en vient, les tendances, les enjeux et de nous donner un élan vers l’avant », s’est exclamé Pierre Levesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent.

Souper-soirée

Après un cocktail réseautage, le souper-soirée réserve bien des surprises aux convives avec un menu concocté par le chef du restaurant le Boréal Univers Gourmand, mettant en vedette une diversité de produits de la région. Dès le cocktail et lors de la soirée, plusieurs autres produits alcoolisés de la région seront également offerts au bar.

L’animation a été confiée, pour une deuxième année, à Christian Bégin, comédien, auteur et animateur bien connu. Il est également copropriétaire de l’épicerie fine Le Jardin du Bedeau à Kamouraska. Artiste aux multiples facettes, M. Bégin pratique son métier depuis 1986 tant sur la scène, à la télévision qu’au cinéma et a remporté plusieurs prix au cours de sa carrière. Il a aussi écrit des pièces de théâtre et signé la mise en scène de divers spectacles. Il a été vuu notamment dans les séries télé Les Mecs et Indéfendable, ainsi que dans les émissions Curieux Bégin et Y’a du monde à messe.

Hommage à Pierre Laplante

Comme le veut la tradition, plusieurs bons coups de l’année seront présentés afin de mettre en valeur les initiatives porteuses et structurantes dans le secteur du tourisme. Le point fort de la soirée sera l’hommage qui sera rendu à Pierre Laplante pour sa longue carrière vouée au développement touristique, tant sur la scène locale, régionale que provinciale et pour sa contribution exceptionnelle à la place qu’occupe le Bas-Saint-Laurent sur l’échiquier touristique du Québec. Cette reconnaissance vise à souligner une carrière accomplie et à mettre en lumière une personne d’exception qui, tel un phare qui éclaire et dirige, a contribué à faire rayonner l’industrie touristique bas-laurentienne.

L’événement est réservé exclusivement aux membres et partenaires de Tourisme Bas-Saint-Laurent. Pour consulter la programmation complète et s’inscrire, rendez-vous sur le site atrbsl.ca.

Source : Tourisme Bas-Saint-Laurent