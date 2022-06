La Société des plantes en pleine croissance

Les visites débuteront en juillet, et les ateliers, à l’automne. De plus, le Centre d’Art de Kamouraska présentera l’exposition extérieure Mi-Sauvage, créée par Patrice Fortier et Nicolas Fonseca, dès la fin juin. Cette installation végétale sera accompagnée d’ateliers déambulatoires et d’un zine.

Après vingt ans d’existence, la Société des plantes a entrepris des travaux d’agrandissement afin d’aller à la rencontre de sa clientèle. Un nouveau bâtiment abrite une pièce réfrigérée où les semences peuvent être entreposées (graineterie), une pièce pour le traitement et l’ensachage, un espace pour le conditionnement des plantes et la récolte des graines (séchage, décorticage, battage, vannage, tri, etc.), de même qu’un espace de travail et d’impression. La boutique, ouverte à l’année, offre en plus des semences des produits exclusifs (certaines variétés, des œuvres, plantes en pots, etc.). La refonte du site internet a également suivi, afin de suivre l’évolution de l’entreprise et des nouveaux services qui y seront offerts.

Il est possible de réserver via la boutique en ligne pour les visites guidées, en version courte (1 h) ou longue (2 h). En fonction de la durée choisie, les participants suivront un des jardiniers aguerris, afin de découvrir diverses plantes, leur histoire et leurs particularités. En petits groupes, ils auront accès à une mine d’information hors du commun. Les visites auront lieu les vendredis de 16 à 18 h, les samedis de 9 à 10 h et de 16 à 17 h et les lundis de 9 h à 11 h.