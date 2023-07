La société des plantes inaugure un nouvel espace de diffusion artistique

La société des plantes est surtout connue pour sa production et distribution de semences, une activité bien enracinée à Kamouraska qui perdure depuis 22 ans. Mais peu de gens savent que cette activité agricole prend sa source dans une démarche artistique entamée dix ans plus tôt, alors que son fondateur, Patrice Fortier, terminait des études universitaires en arts plastiques.

Depuis, l’entreprise ne cesse de tenter de réconcilier « la culture » et « l’agriculture » à travers divers projets poético-agricoles, hors les murs tout comme in situ. La Galerie Végétale jouera dorénavant le rôle de point de rencontre interdisciplinaire, proposant des contenus au confluent de la recherche agronomique, ethnologique, du design et des arts visuels, où chaque année des artistes seront invités à interpréter les activités de La société des plantes à leur façon.

La première installation proposée est Motifs de L’Embarras : 11 courtepointes vidéographiques de Nathalie Bujold. Les visites sont payantes est leur durée varie de 20 à 30 minutes. On peut visiter la Galerie Végétale sur réservation, les jeudis et vendredi après-midi jusqu’au 15 décembre 2023.

Source : La société des plantes