La Pocatière : Début des travaux dans le futur Quartier du Havre

Plusieurs n’y croyaient plus, mais le projet de Quartier du Havre est bel et bien entamé du côté de La Pocatière. L’ancien Domaine des Oblats, qui faisait office jadis de résidence pour aînés, est le théâtre d’importants travaux depuis quelques semaines en prévision de convertir le bâtiment en immeuble à condos.

Le Quartier du Havre est un important projet domiciliaire poussé par deux promoteurs privés, Darryll Samuels et Sylvain Duclos. Il comprend la conversion de l’ancien Domaine des Oblats en immeuble d’une trentaine de condos avec salle d’entraînement, garderie privée, piscine extérieure et golf intérieur, en plus de la vente d’une soixantaine de terrains destinés à la construction résidentielle.

Évalué par les promoteurs à 40 M$ lors de son annonce en grande pompe en octobre dernier, le projet devait initialement être livré à l’automne 2023. Le retard accumulé depuis a toutefois fait craindre à plusieurs son abandon.

« Les gens s’attendent à voir des murs montés depuis octobre dernier. Il y avait beaucoup de travail en amont qui devait être réalisé avant ça », a expliqué d’entrée de jeu Sébastien Demers, courtier immobilier RE/MAX Elegance délégué par le tandem d’investisseurs pour la vente des terrains et la location des condos.

Prévue initialement pour la vente, cette trentaine de condos serait effectivement réservée désormais à la location. L’intérêt demeurerait néanmoins selon Sébastien Demers, mais l’absence de plans concrets limite le potentiel de réservation.

« Les plans finaux s’en viennent. À partir de là, les gens auront une meilleure idée des unités. Si tout va bien, les condos seront disponibles en janvier », poursuit-il.

Cela n’empêche pas des travailleurs de la construction de s’activer à l’ancien Domaine des Oblats. Visibles depuis la 4e avenue Painchaud, bien que l’immeuble en soit relativement reculé, ces travaux n’ont pas manqué de susciter la curiosité, au point où le chantier a été clôturé.

« Le revêtement extérieur a été arraché, tout comme la toiture qui a sera entièrement refaite. L’intérieur est en train d’être démoli. À terme, il ne restera pas grand-chose à part les dalles de chaque étage et la structure comme telle du bâtiment », a résumé Sébastien Demers.

Des affiches installées là où se situera la rue donnant accès au futur quartier sont quant à elles venues raviver l’intérêt des gens face au projet. Selon Sébastien Demers, le tiers des terrains résidentiels seraient d’ailleurs réservés.

Là encore, les promoteurs attendent les plans des ingénieurs et l’approbation finale de la Ville de La Pocatière concernant les rues. En juin dernier, le conseil municipal a néanmoins adopté un règlement d’emprunt de 2 800 000 $ pour contribuer au financement du coût des travaux pour les infrastructures municipales.

Selon une publication Facebook de Sébastien Demers datant du 27 avril sur la page Quartier du Havre, une vingtaine de maisons pourrait être érigée d’ici la fin 2023 selon le plan personnalisé du propriétaire ou cinq autres proposés par les promoteurs. Le reste suivrait en 2024.