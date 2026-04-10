La Tablée au féminin s’installe à Kamouraska

Du 1er au 3 mai, Kamouraska accueillera la première édition du chapitre de l’Est de la Tablée au féminin, un événement qui mise sur les échanges, le partage d’expériences, et l’émancipation des femmes à travers une série de conférences, de panels et d’activités participatives.

Pensée comme un espace de réflexion et de rencontres, la Tablée au féminin réunit des femmes issues de divers horizons qui mettront en lumière leurs parcours, leurs défis et leurs réussites. L’événement se veut à la fois inspirant et concret, en abordant des enjeux actuels liés à la place des femmes dans la société et dans le monde professionnel.

Pendant trois jours, la programmation propose une combinaison d’activités : conférences, discussions en panel, ateliers et moments de réseautage. Les participantes auront l’occasion d’entendre des invitées partager leurs expériences personnelles et professionnelles, mais aussi de participer activement aux échanges, dans un cadre qui favorise la prise de parole et la collaboration.

Les thèmes abordés touchent notamment le leadership féminin, l’entrepreneuriat, ainsi que les défis liés à la visibilité et à la reconnaissance des femmes dans différents milieux. L’approche mise sur des discussions accessibles, ancrées dans le réel, avec des exemples concrets et des parcours inspirants.

L’événement s’adresse autant aux femmes du milieu des affaires qu’à celles issues des secteurs communautaires, culturels ou institutionnels, mais aussi à toute personne intéressée par les enjeux d’égalité et de développement personnel. Les billets sont offerts en ligne, directement sur le site de la Tablée au féminin – chapitre de l’Est.

Avec cette première édition dans l’Est-du-Québec, les organisatrices souhaitent créer un rendez-vous rassembleur et durable, capable de rayonner dans la région et de faire émerger de nouvelles voix. Une initiative qui s’inscrit dans un mouvement plus large visant à donner davantage d’espace aux femmes pour échanger, s’inspirer… et prendre leur place.

Une programmation variée

La Tablée au féminin propose une programmation complète articulée autour des thèmes de la confiance et de l’intergénérationnalité. Les activités se dérouleront principalement au Côté Est, au 76, avenue Morel, ainsi qu’à la salle communautaire de Kamouraska, au 67, avenue Morel.

Le coup d’envoi sera donné le vendredi 1er mai à 18 h, avec une activité réservée aux participantes chez Côté Est. Un souper tapas sera servi, suivi d’un panel réunissant Karina Soucy, sociologue, et Ghislaine Rouly, codirectrice de la Chaire de recherche du Canada sur le partenariat avec les patients et les communautés. Les échanges porteront sur la place des femmes, à travers une discussion intergénérationnelle abordant l’énergie féminine, la force du groupe, et la confiance en entrepreneuriat.

Le samedi 2 mai débutera à 9 h à la salle communautaire, avec un atelier animé par Nathalie Morrissette, mentore en transformation identitaire. Intitulé Servir sans s’oublier, sortir du people pleasing en entrepreneuriat. Cet atelier expérientiel vise à amener les participantes à réfléchir à leurs limites et à leur positionnement. À 11 h 45, les participantes se retrouveront au Côté Est pour un dîner imaginé par l’équipe Bernadette.

La programmation reprendra à 13 h 15, à la salle communautaire, avec un atelier dirigé par Marie-Philippe Jean, storyteller et entraîneuse. Cette activité expérientielle proposera d’explorer l’expression de soi à travers le mouvement et le storytelling, afin de libérer une parole authentique et sortir des discours formatés.

De 15 h à 17 h, des activités libres seront offertes aux participantes. Celles-ci pourront notamment participer à une marche dans le village ou en bordure du fleuve, visiter les commerces locaux, ou encore prendre part à une visite culturelle au Centre d’art de Kamouraska, situé au 111, avenue Morel. L’inscription à ces activités se fera à l’arrivée, le vendredi soir.

Grand souper gastronomique

La journée culminera avec une soirée ouverte à tous, dès 17 h 30 à la salle communautaire. Un souper gastronomique sera préparé par la cheffe Colombe Saint-Pierre et sa brigade de la relève. L’événement mettra en valeur des produits emblématiques ou méconnus de l’Est-du-Québec, à travers une proposition culinaire inspirée du territoire, et portée par une équipe féminine en cuisine.

La soirée s’amorcera à 18 h avec un cocktail animé par Graziella Battista, qui abordera l’importance des regroupements de femmes. À 19 h, la première préfète de la MRC de Kamouraska, Nancy Dubé, donnera le coup d’envoi officiel. À 19 h 30, Colombe Saint-Pierre présentera sa brigade ainsi que le menu, avant le service du repas. Cette soirée se veut à la fois festive et propice aux échanges entre femmes de toutes générations.

Enfin, le dimanche 3 mai à 9 h 30, les participantes se retrouveront au Côté Est pour un brunch convivial de la relève. Cette activité permettra aux membres de la brigade de s’exprimer sur les enjeux soulevés durant l’événement, de partager leur vision, et de poser les bases des actions à venir.

L’ensemble de la programmation vise à créer un espace de réflexion, de rencontres et de mise en action, en favorisant les liens entre générations, et en soutenant la confiance des femmes dans leurs parcours professionnels et personnels.