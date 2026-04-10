Félix Chenard, champion provincial en judo

Le jeune Félix Chenard de La Pocatière a remporté l’or au championnat provincial de Judo-Québec qui se tenait récemment à Trois-Rivières. Plus de 1100 judokas étaient inscrits dans diverses catégories, allant des plus jeunes de 10 ans jusqu’aux adultes et Élite de Judo-Québec. Pour l’élite québécoise, cette compétition était obligatoire dans le classement pour accéder au championnat canadien.

Félix Chenard a enregistré une fiche parfaite dans la catégorie U12. Il en était à sa première expérience à ce niveau provincial. Deux semaines plus tôt, il avait également remporté l’or à Beauport, dans une compétition interzone. Son entraîneur et directeur technique du Club Judo La Pocatière, Jacques Dufour, voulait le tester à un niveau plus élevé. « Félix a bien répondu à la mission en gagnant sur des judokas provenant de clubs importants au Québec, comme Jonquière, Shawinigan et Montréal », note fièrement Jacques Dufour, ajoutant que Félix a un bon potentiel. « L’avenir lui appartient, mais avec du travail. »

L’équipe Élite-Avantis du club Judo La Pocatière était représentée par quatre athlètes dans les catégories U12, U14 et U16. La dernière fois qu’un garçon du club de La Pocatière a remporté l’or au provincial remontait à 2019. « Le club était habitué ces dernières années à de telles performances par les filles, dont Lyanna Ouellet de Saint-Pascal l’an dernier. Cette dernière n’a toutefois pas répété l’exploit chez les U16 », note Jacques Dufour, ajoutant que sa sœur Kalye Ouellet, chez les U14, n’a pas non plus atteint le podium.

Pour sa part, Charles Tessier-Lizotte de Saint-Pascal s’est retrouvé à la cinquième position, après une victoire et deux défaites. Ce championnat provincial met fin au calendrier de compétitions pour la saison 2025-26. Le dernier rendez-vous pour les plus jeunes judokas se fera le samedi 25 avril dans le cadre de la Coupe Avantis 2026 qui regroupera aussi des jeunes des clubs de Rivière-du-Loup et de Lévis.

La saison 2025-26 pour Judo La Pocatière prendra fin en mai, avec la tenue de son traditionnel Gala Excellence-Desjardins.