La transformation de la 4e Avenue à La Pocatière encore reportée

Après un premier report d’un an en 2024, le réaménagement de la 4e Avenue Painchaud à La Pocatière est encore retardé. Cette fois, à une date inconnue. Si le maire Vincent Bérubé est déterminé à le réaliser, il affirme ne pouvoir aller de l’avant, à cause d’un manque de fonds.

« Le gouvernement a gelé le volet 2 du programme PRIMEAU, nous privant du même coup d’une subvention de 2,5 millions $. Nous sommes à la recherche d’un autre moyen pour réaliser le projet », dit-il. Le programme PRIMEAU vise à soutenir les municipalités dans la réalisation de travaux de renouvellement de conduites d’eau potable et d’égouts.

De fait, cette aide représentait une part importante du financement du projet total, toujours évalué entre 3 et 4 millions $. L’an dernier, c’est aussi une question de subventions qui avait forcé le premier report. « Idéalement, on aimerait trouver une subvention complémentaire, et voir si on peut moduler le projet. Nous avons fait des représentations auprès du ministère des Affaires municipales, et des bonifications des programmes via le gouvernement fédéral seraient aussi souhaitables », note le maire Bérubé.

Le projet en bref

Le projet, qui demeure le même, comprend une refonte complète de la 4e Avenue, sa transformation en sens unique de l’ouest vers l’est, et la réfection du réseau d’aqueduc et d’égout. On prévoit aussi moins d’espaces de stationnement, pour réduire les îlots de chaleur, plus d’espaces verts, d’arbres et d’aménagement paysagers pour créer des espaces de fraîcheur, des trottoirs plus larges pour les piétons, et des espaces spécialement conçus pour aménager des terrasses.