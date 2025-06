Une première édition réussie pour le Salon des métiers

Le tout premier Salon des métiers – Destination manufacturière Montmagny-L’Islet, tenu le 23 avril à l’École secondaire Louis-Jacques-Casault, a connu un franc succès, réunissant plus de 400 élèves de deuxième secondaire, et des classes d’adaptation scolaire provenant des quatre écoles secondaires de Montmagny-L’Islet.

Cet événement a permis aux jeunes de visiter plus de 20 kiosques offrant une immersion concrète dans les métiers d’avenir du secteur. Les élèves ont pu échanger directement avec des professionnels passionnés, explorant ainsi les nombreuses perspectives de carrière sur leur propre territoire.

La journée a débuté par un panel dynamique, mettant en lumière des parcours inspirants et des témoignages motivants. Les élèves ont ensuite participé à un « musée des découvertes », une activité interactive favorisant l’exploration et la curiosité.

« La réussite de cette toute première édition du Salon des métiers manufacturiers démontre l’importance de créer des occasions concrètes pour faire découvrir aux jeunes la richesse des possibilités d’emplois et de carrières qui existent chez nous. C’est en valorisant nos métiers d’avenir que nous contribuons collectivement à bâtir une relève forte et enracinée en Montmagny-L’Islet. Dans un contexte où la démographie joue contre nous, il est essentiel de travailler main dans la main pour inspirer les jeunes, qui sont nos travailleuses et travailleurs de demain », mentionne le comité organisateur.

Ce projet a été rendu possible grâce à la collaboration du Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet, du Centre d’aide et de recherche d’emploi (CARE) Montmagny-L’Islet, du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud, du Carrefour jeunesse-emploi Région L’Islet, et du Carrefour région Montmagny.

Source : CAE Montmagny-L’Islet