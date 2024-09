La Tribune Poésie reprend ses activités

La Tribune Poésie convie tous les amateurs d’écriture à l’ouverture de sa saison automnale.

La rentrée se fera le 19 septembre dès 19 h à la bibliothèque La Mosaïque, au 900, 6e Avenue Pilote à La Pocatière. Comme à l’habitude, un micro ouvert accueillera les auteurs de tous les styles, conte, poésie classique ou rimée, nouvelle et autres.

En seconde partie de la soirée, le micro est remis à l’invité du jour. La saison sera lancée avec un auteur de Saint-Aubert, Alexis Gagnon, un habitué des soirées de la Tribune qui s’y est fait remarquer en tant que lecteur au micro ouvert. Pour la première fois, il remplira le rôle d’invité spécial. L’auditoire pourra ainsi mieux le connaître et approfondir l’originalité de sa création littéraire.

L’événement dure deux heures, et se tiendra les jeudis 19 septembre, 17 octobre, 14 novembre et 12 décembre. On peut s’inscrire au micro ouvert auprès de Lynda Lévesque, au 514 376-2199, ou de Yvan Lévesque au 450 492-2455.

Source : La Tribune Poésie