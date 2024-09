Connaissez-vous votre maïs? Passion, découvertes et dégustation au Musée

Saviez-vous qu’il y a du maïs dans les feux d’artifice? De quelle manière le popcorn éclate-t-il? Qui détient le record mondial pour le rendement d’une parcelle de maïs?

Ce n’est qu’une infime partie de ce que les gens ont appris grâce à Jordan Roberge qui donnait sa conférence Connaissez-vous votre maïs le 25 août au Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation. Ce verbomoteur passionné a brossé un tableau complet des origines et de l’évolution du maïs à travers le temps et l’espace en levant le voile, entre autres, sur certaines variétés ancestrales qui pourraient jouer un rôle important dans l’optique d’une agriculture durable.

Polyvalent, le conférencier a également partagé son expérience concernant la culture de certaines variétés de melons d’eau, et pour appuyer ses dires, il en a apporté afin que l’assistance puisse les déguster.

Jordan Roberge a complété un baccalauréat en agronomie avec une spécialisation en productions végétales. Agriculteur de troisième génération et maraîcher, il produit une quarantaine de variétés de courges et de citrouilles, du maïs sucré, des pommes de terre, des patates douces ainsi que du melon d’eau.

Source : Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation