La troisième édition du Festival du Solstice approche à Sainte-Perpétue

La Médiathèque, L’Héritage de L’Islet-Sud et le Cercle culturel Lusekut souligneront l’arrivée de l’été lors du Festival du Solstice de Sainte-Perpétue, les 18 et 21 juin prochains. L’événement soulignera du même souffle la Journée nationale des Peuples autochtones au Canada.

Organisées par Le Cercle culturel Luseku, qui a pour mandat de faire connaître les peuples autochtones en mettant en évidence leurs valeurs universelles, leurs expressions culturelles ainsi que leurs traditions, les activités auront également pour objectifs d’expliquer davantage le métissage culturel et familial ayant eu lieu au sud de la MRC de L’Islet entre les Autochtones et les Canadiens français de l’époque.

« Il est essentiel de recueillir les souvenirs et témoignages reçus par les personnes dont les familles ont été en contact avec des membres des Premiers peuples, qui ont appris d’eux et qui ont ainsi pu s’adapter à un nouvel environnement grâce à ce partage de connaissances. C’est un devoir de mémoire, mais c’est aussi une façon de reconnaître, non seulement l’existence de ces communautés, mais la nécessité d’appuyer la défense de leurs droits de s’exprimer dans leurs cultures, tout en affirmant leur identité, et de reprendre le gardiennage et la protection de leurs territoires ancestraux qui, rappelons-le, n’ont jamais été cédés. Le métissage des connaissances, des apprentissages et des pratiques a par ailleurs aussi contribué à bâtir l’identité québécoise », a expliqué Mme Françoise de Montigny-Pelletier, anthropologue-historienne et organisatrice de l’événement.

À l’horaire : Cercle de parole : la vision animiste autochtone de l’environnement, l’exemple de Terre des Jeunes, avec Riel Huoarini, Métis mikmaw; projection de courts métrages du Wapikoni mobile; autre cercle de parole avec Stéphane Cloutier sur la rencontre entre les francophones de notre région et les Inuits du Nunavut au tournant du siècle dernier; soupe communautaire; prestation musicale : chant et guitare, en français et mikmaw avec Riel Huoarini; jeux traditionnels pour les enfants, contes et légendes; tables d’exposition : livres et artisanat; et soupe communautaire des Trois sœurs, pour ne nommer que ces quelques activités.

À noter que c’est à la Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud situé à l’église qu’aura lieu l’événement. L’accès pour les deux journées est par ailleurs gratuit, ce qui comprend également la soupe communautaire et la prestation de l’artiste invité, M. Riel Huoarani.