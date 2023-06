Vincent Bernier de Nova Biomatique participe au Grand Défi Pierre Lavoie

Vincent Bernier, copropriétaire de Nova Biomatique, a participé au 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie, du 8 au 11 juin derniers.

L’équipe dans laquelle il évoluait, Desjardins — Jeunes Entrepreneurs, a amassé une somme minimale de 12 500 $ destinée aux fonds pour la recherche sur les maladies orphelines et pour promouvoir les saines habitudes de vie, montant qui a été atteint grâce à l’aide de Desjardins Entreprises.

Les sommes excédentaires récoltées par l’équipe, environ 21 500 $ en date du 8 juin, sont destinées en partie à deux écoles de la région : l’école Sacré-Cœur de La Pocatière et l’école Notre-Dame de Mont-Carmel, dont le but est d’améliorer leurs installations et équipements sportifs.

« L’objectif principal du Grand défi Pierre Lavoie est de promouvoir l’activité physique auprès des jeunes en leur permettant de mieux équiper leurs écoles primaires. Comme l’activité physique joue un grand rôle sur notre santé, je crois pour ma part que c’est une raison suffisamment valable pour s’investir et cotiser dans ce défi », a indiqué par courriel Vincent Bernier. Consultez la fiche de l’équipe pour faire un don au legdpl.com.