La Vigie accueille un premier Salon de la robotique

La tenue de cet événement a été rendue possible grâce à OptiMach de Témiscouata-sur-le-Lac, division robotique du Groupe FP Technologies. Active dans le marché de l’Est-du-Québec et du nord du Nouveau-Brunswick, cette division agit principalement comme intégrateur en entreprise.

« On rencontre le client, on évalue ses besoins et on intègre une solution robotique en entreprise à partir de technologies existantes auprès de nos fournisseurs », résume le pdg du Groupe FP Technologies Francis Pelletier.