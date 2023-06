La Ville de La Pocatière investie près de 100 000 $ au Centre Bombardier

La Ville de La Pocatière a investi dernièrement une somme de près de 100 000 $ au Centre Bombardier pour l’installation d’un panneau afficheur extérieur qui est situé en parallèle de la 9e Rue boulevard Desrochers, en plus de faire l’acquisition de quelques téléviseurs modernes et d’un projecteur pour ses salles de conférences.

Plus précisément, ledit panneau a coûté près de 60 000 $, et le reste, un peu plus de 35 000$.

« Les équipements électroniques pour nos salles de conférences étaient en place depuis l’inauguration de Centre Bombardier en 2009. Nous étions rendus à l’étape de les moderniser et c’est ce que nous avons fait », a expliqué le maire de La Pocatière, M. Vincent Bérubé, qui a rappelé que la demande pour la location des salles est toujours présente.

Quant au panneau d’affichage extérieur, il servira à annoncer les activités à venir pour le Centre Bombardier, les autres terrains récréatifs de la Ville, en plus d’informer la population locale concernant les séances du conseil.

Rappelons que la Ville de La Pocatière a reprise en 2011 la gestion du Centre Bombardier qui était géré jusqu’alors par la Corporation du Centre Bombardier.