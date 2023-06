Retour sur l’AGA de Projektion 16-35

Réunis en assemblée générale le 29 mai dernier, les membres de Projektion 16-35 ont pris connaissance du bilan de la dernière année de l’organisme et de ses projets pour 2023-2024.

La dernière année aura entre autres permis d’entreprendre la réalisation de la première année de la planification stratégique de l’organisme.

Toute l’équipe et le conseil d’administration ont été impliqués afin de mettre en place différentes actions, dont une réorganisation de la structure d’accueil, l’élaboration d’un plan de communication et d’une offre de service renouvelée aux employeurs.

Aussi animée par le retour à l’accueil universel, l’équipe a accompagné dans leurs démarches plus de 550 personnes en individuel ou en groupe, ayant moins de 35 ans ou plus — en ce qui concerne les services en immigration.

Lors de l’assemblée, chaque membre de l’équipe a présenté le fruit de leur travail, donnant ainsi une bonne idée de ce qui s’est fait dans quatre volets de services, soit l’accompagnement personnalisé, les milieux éducatifs, l’implication citoyenne et les nouveaux arrivants.

Au terme de la rencontre, le conseil d’administration pour l’année 2023-2024 a été formé. Tous les postes ont été pourvus. À la présidence, on retrouve Sophie Archambault; à la vice-présidence, Véronick Anctil; à la trésorerie, Valérie Potvin; au secrétariat, Dominique Gendron, ainsi qu’Anne-Marie Bonneau, Sophia-Rose Chouinard-Tremblay et Olivier Lévesque comme administrateurs. De plus, lors de l’assemblée, on a souligné l’implication comme administratrice de Mme Marie-Christine pendant deux ans, ainsi que les cinq années de service de Gilles Thibault et Christelle Lévesque.

Source : Projektion 16-35