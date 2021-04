La Ville de Saint-Pascal maintenant dans ses nouveaux bureaux Saint-Pascal

Les 11 et 12 avril dernier a eu lieu le déménagement des bureaux de la Ville de Saint-Pascal dans l’ancien presbytère. Les employés ont aménagé leurs nouveaux espaces les 13 et 14 avril pour reprendre leurs dossiers dès le 15 avril. En raison de la pandémie, l’accès au bâtiment est toujours interdit au public.

Toutefois, une boîte à courrier sécurisée se trouve à l’entrée principale sur l’avenue de l’Église où il est possible d’y déposer ses documents. Le citoyen utilisant la boîte à courrier doit préalablement avertir l’employé à qui ce document est destiné. Les bureaux du Service intermunicipal de sécurité incendie se trouvent toujours dans l’ancien hôtel de ville, soit au 405 rue Taché. Une boîte à courrier sécurisée a également été installée à la porte du rez-de-chaussée pour tous les documents dédiés au personnel de ce service.

L’étage de l’ancien hôtel de ville où se trouvaient les bureaux administratifs est maintenant disponible à la location pour les organismes à but non lucratif. Il suffit de communiquer avec le Service du développement et des communications pour obtenir de l’information à ce sujet. N’étant pas en mesure d’organiser une ouverture officielle, la Ville de Saint-Pascal prépare une visite 360 de son nouvel hôtel de ville afin que la population puisse le découvrir dans le confort de son salon. Une annonce sera faite à ce sujet au cours des prochains mois.

Source : Ville de Saint-Pascal