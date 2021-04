Saint-Jean-Port-Joli dévoile un aperçu du réaménagement de la 204

La Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli a publié sur sa page Facebook les plans du réaménagement prévu à l’intersection de la route 204 et de l’autoroute 20. Ces travaux avaient été annoncés préalablement par la députée et ministre Marie-Eve Proulx le 15 avril dernier.

L’essentiel de ces travaux doit se dérouler sur une période de deux ans à l’été, en 2021 et 2022. L’objectif est d’améliorer la sécurité au carrefour des bretelles de l’autoroute 20 est et de la route 204 à Saint-Jean-Port-Joli.

Le réaménagement implique également le côté nord de la route 204 puisqu’il est prévu que toute la chaussée de part et d’autre du viaduc avec l’autoroute 20 passe de quatre à deux voies, dont une au centre qui sera exclusivement réservée au virage à gauche, comme c’est le cas actuellement sur la route 230 à La Pocatière ou le boulevard Taché à Montmagny. Un feu de circulation sera aussi installé au carrefour des bretelles d’autoroute du côté sud du viaduc, sans oublier les accès aux restaurants et stations-service à proximité qui seront réaménagés de sorte qu’un seul véhicule à la fois pourra entrer ou sortir de leurs stationnements.

Pour le maire de Saint-Jean-Port-Joli Normand Caron, ces réaménagements sont le fruit d’environ 15 années de représentations et revendications par sa Municipalité. À l’époque du précédent maire Jean-Pierre Dubé, il rappelle qu’une solution avait déjà été envisagée, soit celle d’aménager une sortie directe à partir de l’autoroute 20 est vers la voie sud de la route 204. Cette suggestion nécessitait toutefois une entente avec le restaurant Normandin qui ne s’est jamais concrétisée, puisque cette bretelle aurait empiété en majeure partie sur son stationnement.

Les plans actuels laissent pourtant entrevoir une possibilité d’aménagement similaire, mais qui prendrait cette fois les traits d’une rue qui longerait l’autoroute 20 est. Cette rue qui se terminerait au carrefour des bretelles de l’autoroute 20 est et de la route 204 aurait pour but d’offrir un meilleur accès au stationnement du Normandin pour les camionneurs, en plus de permettre le développement de deux autres terrains situés derrière le restaurant.