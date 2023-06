L’ABC des Hauts Plateaux : Le Guatemala à l’honneur

L’ABC des Hauts Plateaux a présenté une deuxième activité culinaire, artistique, intergénérationnelle et interculturelle au sud de la MRC de L’Islet, le 27 mai 2023 à la salle municipale de Tourville.

Les 44 participants d’origines variées ont partagé des connaissances et des expériences autour de traditions guatémaltèques.

Les Guatémaltèques, Ivoiriens, Français et Québécois intéressés par les arts ont construit des cerfs-volants et des piñatas sous les bons conseils de Pablo et de Douglas.

Petits et grands ont éprouvé bien du plaisir lors de cet atelier et encore plus au moment de briser l’une des piñatas.

Parallèlement, en cuisine, les participants ont cuisiné, entre autres, un ragoût de trois viandes, des tortillas et de la horchata, une boisson sucrée, sous les ordres de chefs guatémaltèques.

Tous se sont retrouvés ensuite pour déguster ce délicieux repas. À eux se sont jointes de nouvelles personnes provenant de toute la MRC de L’Islet pour la tenue du premier Midi VIP de Région L’Islet.

Les acteurs en immigration de la MRC de L’Islet ont pris quelques minutes pour se présenter, des Olympiades extérieures ont eu lieu et plusieurs prix de présence ont été remis aux participants de cet événement.

Source : L’ABC des Hauts Plateaux