L’ABC des Hauts Plateaux : Une AGA efficace et un guide de littératie attendu

La 28e assemblée générale annuelle de L’ABC des Hauts Plateaux s’est déroulée autour du lancement officiel d’un Guide de littératie familiale en milieu rural. Entre la présentation dynamique d’un rapport d’activités diversifiées, l’explication des états financiers et un aperçu des actions à venir pour l’année 2023-2024, le Guide de littératie familiale en milieu rural a pris une place importante.

Ce guide, rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec, est le résultat de deux années de travail pendant lesquelles des intervenantes de L’ABC des Hauts Plateaux, des chercheurs de l’Université de Sherbrooke et une conseillère en transfert et innovation du Centre de transfert en réussite éducative du Québec ont échangé sur les réalités communautaires des pratiques de littératie familiale et sur les résultats probants des recherches dans ce domaine.

L’objet final est un guide destiné aux organismes communautaires qui organisent (ou souhaitent organiser) des interventions visant à travailler en collaboration avec des parents pour soutenir le développement de la littératie de leurs enfants âgés de 0 à 5 ans. Le guide est disponible sur le site Internet de l’organisme.

L’assemblée s’est terminée par l’élection du conseil d’administration sur lequel siégeront six personnes pour l’année à venir : Gaston Roy, Lise Anctil, Nicole Gautreau, Noémie Régnier, Stéphanie Lizotte et Sylvie Fournier.

Rappelons que L’ABC des Hauts Plateaux est un organisme sans but lucratif qui couvre le sud des MRC de Montmagny et de L’Islet. Par le biais de différents ateliers et projets, L’ABC des Hauts Plateaux propose des services en alphabétisation passant par l’écriture, la lecture et les calculs de base. L’ensemble de ses actions vise à prévenir l’analphabétisme.

Source : L’ABC des Hauts Plateaux