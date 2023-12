Colloque de l’industrie touristique du Saint-Laurent : Un rendez-vous attendu le 13 mars 2024

Tourisme Bas-Saint-Laurent invite les acteurs de l’industrie touristique à inscrire à leur agenda la journée du colloque annuel qui se déroulera mercredi 13 mars 2024, à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, sous le thème Les temps changent.

Ce rendez-vous annuel est une occasion privilégiée pour les membres et les partenaires de Tourisme Bas-Saint-Laurent de se rassembler, d’échanger sur les enjeux de l’heure et de souligner les bons coups de la dernière année. La programmation complète et la période d’inscription seront lancées à partir du 1er février 2024 sur le site www.atrbsl.ca.

« C’est indéniable, les temps changent. Le secteur du tourisme se transforme », mentionne Pierre Levesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent. « Le tourisme durable et responsable ainsi que les enjeux de main-d’œuvre, la numérisation, les effets de l’inflation et des changements climatiques nous incitent à nous adapter, à être créatifs et à faire preuve d’audace. L’équipe et le conseil d’administration de Tourisme Bas-Saint-Laurent sont fiers de vous accueillir lors de cette occasion de réseautage unique. »

Une journée inspirante et bien remplie

En avant-midi, à compter de 9 h 30, des ateliers seront proposés, portant sur divers sujets. En après-midi, à compter de 13 h, une conférence d’ouverture sera présentée, un panel de discussions réunissant des promoteurs de la région suivis d’un atelier d’échanges sous forme de tables rondes. Afin de débuter la soirée en beauté, un 5 à 6 réseautage précédera le souper-soirée « Découvertes du Bas-Saint-Laurent » qui mettra en valeur les saveurs de la région. Lors de cette soirée, un hommage sera rendu à une personne pour sa contribution au développement touristique.

Plusieurs bons coups de l’année seront également soulignés. La programmation complète sera disponible à partir du 1er février 2024 sur le site : www.atrbsl.ca.

Source : Tourisme Bas-Saint-Laurent