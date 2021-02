L’ABC souligne la Saint-Valentin à sa façon

L’ABC des Hauts Plateaux a à cœur les personnes aînées de son territoire, soit le sud des MRC de L’Islet et de Montmagny.

L’année actuelle empêche plusieurs actions habituelles de L’ABC, mais permet autrement le déploiement de gestes bienveillants auprès d’aînés affectés par la situation.

L’initiative de décembre dernier qui a permis à 156 personnes âgées de recevoir des cadeaux de Noël conçus par des jeunes se perpétue pour la Saint-Valentin. Cette fois-ci, ce sont 161 personnes âgées habitant dans neuf résidences et à domicile qui ont reçu un cadeau fabriqué pour elles.

La réalisation de ces 161 présents a été possible grâce à quatre bénévoles dévoués, de différentes générations, qui ont investi 97 heures de leur temps pour permettre à des aînés de recevoir de l’amour en cette journée spéciale. Un échange de clef USB a été réalisé dans les résidences ; la nouvelle clef contient une histoire et un jeu de la Saint-Valentin, en plus d’une routine d’exercices physiques. Finalement, un cahier d’activités de lecture et d’écriture a été donné aux 136 personnes âgées qui désiraient en recevoir un.