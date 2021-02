Un Toit pour nous version 2.0

Il y a presque un an, à Trajectoires Hommes du KRTB, l’année 2020 commençait en lion avec « Un toit pour nous » : conférence de presse, présentation des deux présidents d’honneur, lancement de la campagne de financement, recrutement d’ambassadeurs et plein d’autres activités en chantier.

La pandémie de COVID-19 a tout changé. Toutefois, le début de l’année 2021 est, pour « Un toit pour nous », signe d’espoir et de renouveau. On souhaite donc redémarrer le projet. Cependant, la situation entraîne des changements. Trajectoires Hommes du KRTB, qui pilotait déjà « Un toit pour nous », fera maintenant cavalier seul. En effet, le Centre Prévention Suicide du KRTB doit se désister du projet.

Dû à la COVID et à l’augmentation des demandes d’aide, des changements s’opèrent au CPS. Ils ont présentement un besoin criant d’agrandir leur milieu de travail le plus rapidement possible. Également, la réalité de trouver une bâtisse pour loger les deux organismes est difficilement réalisable dû à l’ampleur des besoins de chacun. Et penser à une construction neuve serait beaucoup trop coûteux. Malgré tout, il est important de spécifier que l’équipe du CPS du KRTB croit au projet « Un toit pour nous » et demeure collaboratrice de ce dernier, en matière de services et de partenariat.