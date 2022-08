Lac Fontaine Claire: des riverains s’unissent pour contrôler le Potamot

Pour éviter qu’une plante aquatique envahissante ne nuise à la santé du lac, des résidents du Lac Fontaine Claire à Saint-Marcel s’unissent avec des partenaires pour éviter sa croissance.

Depuis environ cinq ans, le Potamot, une plante qui semble peu dangereuse, ne cesse de croître dans le lac. Toutefois, elle nuit de plus en plus aux activités aquatiques et à long terme pourrait avoir un impact sur le niveau d’oxygène dans le lac.

«Pour l’instant, ce ne sont pas des problèmes écologiques, car la santé du lac n’est pas encore menacée. L’attaque la plus importante est au niveau de l’oxygène dans l’eau et ça, ça pourrait devenir un problème», a dit Réal Petitclerc, conseiller municipal à Saint-Marcel et résident du Lac Fontaine Claire.

Des efforts ont d’abord été menés notamment sur l’aménagement des berges, le contrôle des installations septiques et le contrôle du niveau de l’eau.

Au niveau de la navigation, même si ce ne sont que les moteurs électriques qui sont acceptés, on demande un effort supplémentaire aux propriétaires, car les hélices peuvent couper les bourgeons des plantes et le semer un peu partout.

«On navigue là où il y a moins de plantes, qui elles sont au milieu», a dit Réal Petitclerc.

Ajoutons qu’un taille plante aquatique a été acheté grâce à la Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des Hautes-Terres. Des bénévoles coupent la tête du Potamot et lui enlève ses bourgeons. Ensuite, elles sont recueillies. Une quarantaine de sorties de coupes sont prévues dans la saison.

Finalement, une station de nettoyage des bateaux est en place depuis 2021. La municipalité a fait l’acquisition d’un terrain à proximité de la plage municipale et y a installé une station de nettoyage de bateaux. «La municipalité compte sur la collaboration des usagers et aimerait ne pas être obligée d’utiliser une réglementation afin de respecter ce joyau naturel», a-t-on rappelé.