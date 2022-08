ITAQ: Un oiseau de proie relâché pour lancer les festivités des 60 ans

Plus de 160 ans d’histoire, mais exactement 60 cohortes pour l’ITA devenu ITAQ, c’est ce que célèbre l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec en ce début d’année scolaire.

Si la première école d’agriculture permanente au Canada a été créée en 1850, c’est en 1962 que les deux établissements de Saint-Hyacinthe et La Pocatière ont été nommés Institut de technologie agricole. On compte donc cette année 60 cohortes pour près de 13 000 diplômés.

Pour lancer les festivités, un événement a été tenu sur les terrains de l’établissement à La Pocatière le mardi 23 août dernier. Après quelques discours, un oiseau de proie qui était tombé dans une piscine, mais qui était prêt à retourner dans la nature a été symboliquement relâché devant étudiants et membres du personnel.

Le faucon émerillon est une espèce résiliente qui correspond bien à l’institut a-t-on précisé. «On parle de prestance, de leadership, c’est un beau symbole», a dit Hugo Morin, directeur du service des ressources matérielles.

Il a été possible d’apprendre lors de cette rentrée particulière que malgré la pandémie, le taux de réussite à l’ITAQ a augmenté de 1,6 % en 2021-2022. Qui plus est, on a fait la nomenclature de tout ce qui a dû être mis en œuvre depuis un an, date à laquelle l’ITA est devenu l’ITAQ, un statut lui permettant de réaliser pleinement sa mission.

«Depuis sa création au mois de janvier dernier, la DRMO (direction des ressources matérielles et des opérations) a repris la gestion entière des projets qui étaient pilotés par le MAPAQ, soit la relocalisation de la salle des serveurs du bâtiment principal ainsi que la construction d’une nouvelle fosse à fumier» a dit Benoît Bellavance, gestionnaire d’équipe.

On a également noté le succès de la relocalisation du marché public de la Grande Anse.

Financièrement, un plan sur 10 ans permettra d’investir 130 M$ pour le maintien des infrastructures actuelles et pour de nouvelles initiatives sur les campus de La Pocatière et Saint-Hyacinthe.

«L’innovation était déjà au cœur des pratiques de l’institut à l’époque de sa création et ce l’est toujours. Cette innovation est importante et plusieurs moments marquants peuvent faire l’histoire de notre école», a lancé Karine Lévesque, directrice de l’expérience étudiante et mobilité.