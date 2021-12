L’accessibilité universelle des lieux publics : Le choix à faire, pour une communauté en développement

Profitant de la journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre prochain et dans le cadre d’une campagne de sensibilisation régionale, le Regroupement des organismes de personnes handicapées Bas-du-Fleuve et la Fédération pour personnes handicapées du KRTB souhaitent conscientiser les citoyens des municipalités bas-laurentiennes et leurs élus en faveur de l’accessibilité universelle des lieux et bâtiments.

Pour ce faire, une vidéo promotionnelle conçue par Nicolas Coupet, photographe-réalisateur, est diffusée sur tout le territoire.

« Une municipalité qui met en pratique les valeurs d’accessibilité universelle n’en reçoit que des bénéfices, autant sur le plan économique que social. En effet, chaque citoyen, à un moment de sa vie, tirera avantage à vivre dans un environnement sans obstacle puisque peu importe sa situation, il pourra continuer à jouer activement son rôle et à participer pleinement au développement de sa communauté, au même titre que tous », a dit Rachel Germain, directrice de la Fédération pour personnes handicapées du KRTB.