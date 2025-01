L’action reprenait dans la Ligue de hockey Côte-Sud

Après quelques jours d’arrêt bien mérités pour la période des Fêtes, les équipes de la Ligue de hockey Côte-Sud reprenaient l’action le week-end du 3 janvier dernier. Quatre rencontres étaient à l’affiche lors de cette première fin de semaine d’action de 2025.

Avec une victoire contre Sainte-Marie vendredi soir, les Mercenaires de Lotbinière continuent de consolider leur première place en tête du circuit, ayant 10 points d’avance sur Montmagny, qui a toutefois trois matchs en mains. Une belle lutte s’annonce pour les positions 2 à 7, seulement six points séparant les équipes concernées pour le moment.

Antoine Coulombe brille pour le Décor Mercier

Vaincus 9-2 à domicile par le Décor Mercier avant le congé des Fêtes, les joueurs du Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli souhaitaient rendre la monnaie de leur pièce à leurs adversaires de la 132 le vendredi 3 janvier à l’aréna de Montmagny. Malgré une mitraille de 51 tirs contre 36, le Pavage Jirico s’est incliné 6-5 en temps réglementaire, le gardien Antoine Coulombe repoussant 46 de ces 51 tirs.

Les visiteurs ont dominé la période initiale avec une poussée de trois buts sur 22 tirs. Mathieu Bélanger a donné les devants au Pavage Jirico avec son premier but de la saison dès la 41e seconde de jeu, Émile Lambert doublant cette avance à 11 h 12. Étienne Blais a rétréci l’écart 2-1 lors d’un désavantage numérique à 18 h 17, Lambert redonnant une avance de deux buts aux siens 25 secondes plus tard, sur le même avantage numérique.

Les Magnymontois ont pris le contrôle du match en deuxième avec 19 tirs contre 13 et une poussée de trois buts contre un seul, à leur tour. Sammy Dubois a inscrit les deux premier-but de la période pour le Décor Mercier, aidant ensuite Alex Vaillancourt à donner les devants aux locaux à 15 h 56. Zacharie Dumas a permis à Saint-Jean-Port-Joli de retraiter au vestiaire avec une égalité de 4-4 et le pointage est resté le même jusqu’en fin de troisième alors que trois buts ont été inscrits en moins de trois minutes.

François Gagnon a donné les devants au Décor Mercier à 15 h 58 sur des aides de Justin Bernier et Jean Daniel Gauthier qui a ensuite marqué le 6e but des siens dans un filet désert en désavantage numérique à 18 h 18. Profitant du même avantage numérique, Louis-Charles Hallé a permis au Pavage Jirico d’espérer à 18 h 51, les locaux tenant bon pour les 69 secondes restantes.

Prochains matchs

Cinq rencontres seront à l’affiche le week-end prochain dans la Ligue de hockey Côte-Sud, dont trois le vendredi 10 janvier : Décor Mercier et Pavage Jirico s’affronteront pour une troisième fois consécutive, partie qui débutera à 20 h 30 au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli ; Saint-Prosper visitera Saint-Charles à 20 h 45 et Saint-Damien sera à Saint-Joseph, rencontre qui s’amorcera à 21 h. Le lendemain, on aura droit à deux autres affrontements, dont la classique hivernale présentée conjointement par les Mercenaires et le PG de Lotbinière. Pour l’occasion, le Giovannina de Sainte-Marie se mesurera aux Mercenaires à compter de 18 h à l’Espace Philippe-Boucher de Saint-Apollinaire. Puis à 20 h 30, Saint-Charles se rendra à l’aréna de Montmagny pour se mesurer au Décor Mercier.

Source : Serge Lamontagne, relationniste.