Une après-midi magique de Noël

La magie de Noël était au rendez-vous à Saint-Pamphile lors de la fête traditionnelle de Noël. Cet événement a réuni plus de 60 enfants et leurs familles dans une ambiance festive et conviviale, marquée par des éclats de rire et des moments de bonheur partagé.

La mission de Noël du lutin Farfouille, le spectacle de l’après-midi, a captivé les petits comme les grands, entraînant les enfants dans des danses et des rires contagieux. Après cette prestation, un goûter composé des fameux biscuits du père Noël, accompagnés d’un verre de lait, a permis de prolonger la convivialité.

Le point culminant de la journée a été l’apparition surprise du père Noël. Fidèle à son habitude, il a distribué des jouets à tous les enfants présents, faisant briller leurs yeux de joie. En prime, six chanceux ont remporté un livre de Noël grâce à un tirage au sort, ajoutant une dose supplémentaire de bonheur à cette journée mémorable.

Ce moment inoubliable a été rendu possible grâce au travail du Comité famille et aînés, dont l’organisation impeccable a permis de rassembler la communauté dans un esprit de partage et de réjouissances. « La magie de Noël prend tout son sens lorsque nous voyons ces sourires sur les visages des enfants et leurs familles », a confié Mélina Avoine, agente de bureau et communications.