L’âge d’or en action

Le 1er octobre, le tiers de la population de la MRC de Kamouraska a probablement beaucoup fêté à l’occasion de la Journée internationale des aînés. De fait, la MRC fait face à une dynamique démographique marquée par un vieillissement significatif de sa population.

En 2021, 29,8 % des résidents de la région étaient âgés de 65 ans et plus, un chiffre supérieur à la moyenne provinciale de 20,6 %, et à la moyenne canadienne de 19 %. Ce vieillissement, qui se confirme depuis plusieurs recensements, présente des enjeux économiques et sociaux majeurs.

Comparée aux données de 2016, la proportion de personnes âgées dans la MRC a augmenté de manière notable. Lors du recensement précédent, 26,7 % des habitants avaient 65 ans ou plus, ce qui représentait déjà une proportion élevée en comparaison avec les moyennes provinciale et nationale. Cette tendance au vieillissement est due à plusieurs facteurs, dont la baisse du taux de natalité, le départ des jeunes vers les centres urbains pour des raisons d’emploi et d’éducation, et la longévité croissante des habitants.

Conséquences sur les services

Le vieillissement rapide de la population au Kamouraska pose des défis importants, notamment en matière de services de santé. Une population vieillissante est généralement plus susceptible d’avoir besoin de soins de santé, particulièrement dans les domaines de la gestion des maladies chroniques, des soins à domicile, et des soins de longue durée. La pression sur les établissements de santé locaux comme les hôpitaux et les CLSC est donc en augmentation, et les besoins en personnel qualifié dans ces secteurs deviennent cruciaux.

De plus, l’offre de services en général, comme le transport adapté, devient un enjeu. Dans une région rurale comme le Kamouraska, où les distances entre les domiciles et les services de proximité peuvent être grandes, il est vital de pouvoir offrir des solutions de transport efficaces pour les aînés. Toutefois, la demande croissante pour ces services entraîne une pression sur les budgets municipaux, souvent limités dans ces régions à faible densité de population.

Défis économiques et démographiques

Le vieillissement de la population a également des conséquences économiques directes. Selon Statistique Canada, le segment de la population active — soit les personnes âgées de 15 à 64 ans — ne représente plus que 57 % de la population dans la MRC de Kamouraska, contre une moyenne nationale de 64,8 %. Cette réduction du nombre de travailleurs disponibles affecte directement le dynamisme économique de la région. Les entreprises locales, notamment dans le secteur agricole ou celui des PME, peinent à trouver la relève, ce qui freine le développement et la pérennité de plusieurs activités économiques.

Cette situation est d’autant plus préoccupante que le Kamouraska, comme plusieurs autres régions du Bas-Saint-Laurent, dépend largement d’une économie locale axée sur l’agriculture, le tourisme et les services de proximité. Le manque de main-d’œuvre disponible, combiné à une diminution de la population jeune, met en péril la capacité de la région à se maintenir compétitive, et à attirer de nouvelles entreprises ou de nouveaux investisseurs.

Solutions potentielles et adaptation

Face à ces enjeux, plusieurs pistes d’adaptation peuvent être envisagées. D’abord, le renforcement des services aux personnes âgées, notamment en matière de soins de santé à domicile et de mobilité, doit devenir une priorité. De plus, l’attraction de nouveaux résidents, notamment des familles et des travailleurs immigrants, pourrait être une solution à long terme pour contrer les effets du vieillissement. Certaines initiatives, comme des incitations fiscales ou des programmes de soutien à l’installation en milieu rural, ont montré des résultats encourageants dans d’autres régions du Québec.

Ensuite, la collaboration entre les différents acteurs économiques, communautaires et politiques sera essentielle pour assurer une transition harmonieuse vers une population plus âgée. Le développement d’initiatives intergénérationnelles, favorisant l’implication des jeunes dans les activités communautaires et économiques, pourrait également contribuer à dynamiser la région tout en renforçant la cohésion sociale.

Si le vieillissement de la population dans la MRC de Kamouraska pose des défis considérables, la situation peut également devenir une occasion de repenser les modèles de soutien communautaire, de développement régional et d’intégration intergénérationnelle. Pour faire face à cette situation, des actions concertées seront nécessaires afin de garantir un avenir durable et prospère pour le Kamouraska et ses résidents.