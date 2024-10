Vieillir avec fierté

Avec près de 28 % de sa population âgée de 65 ans et plus, le Bas-Saint-Laurent se classe parmi les régions les plus touchées par le vieillissement au Québec. Pour répondre à ces enjeux, le gouvernement lance le plan d’action 2024-2029 La fierté de vieillir, qui vise à améliorer les conditions de vie des aînés en s’appuyant sur une stratégie mobilisant 34 ministères et organismes. L’objectif principal est de favoriser un vieillissement actif et inclusif, en tenant compte des besoins spécifiques des aînés.

Le plan propose 102 mesures regroupées en 12 axes d’intervention qui visent à améliorer trois aspects clés de la vie des aînés : leur niveau de vie, leur mode de vie, et leur milieu de vie. L’amélioration des conditions de vie inclut la création de 4000 logements abordables spécifiquement destinés aux aînés, et la modernisation de nombreuses infrastructures dans les municipalités du Québec.

Le soutien aux proches aidants, qui représentent 21 % des aînés, constitue également une priorité. Le gouvernement prévoit la mise en place de mesures pour alléger leur charge et leur offrir des services de répit.

L’accès aux soins et aux services

L’amélioration de l’accès aux soins de santé est un axe fondamental. Selon le document, le nombre de places dans les maisons des aînés et maisons alternatives sera augmenté, avec l’ajout de 5700 nouvelles places. Ces infrastructures permettront de répondre aux besoins croissants en matière de soins de longue durée pour les personnes en perte d’autonomie. Par ailleurs, des efforts seront déployés pour former 80 % du personnel des résidences privées pour aînés afin de mieux détecter les troubles neurocognitifs majeurs comme l’Alzheimer.

Participation sociale et lutte contre l’âgisme

L’un des objectifs majeurs du plan est de permettre aux aînés de rester actifs au sein de leur communauté. Parmi les initiatives proposées, on retrouve des programmes de mentorat, de bénévolat et de participation à la vie culturelle, politique et associative.

En ce qui a trait à la lutte contre l’âgisme, le plan prévoit la sensibilisation de la population à l’importance du rôle des aînés dans la société.

Afin de mesurer l’impact du plan, 50 000 aînés seront consultés dans le cadre de la démarche Municipalité amie des aînés pour adapter les environnements urbains et ruraux à leurs besoins. De plus, des indicateurs de suivi permettront d’ajuster les actions au fur et à mesure des avancées.