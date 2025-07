L’Aide aux travailleurs accidentés a soutenu 710 travailleurs en 2024-2025

La 38e assemblée générale annuelle de l’Aide aux travailleurs accidentés (ATA) a eu lieu le 2 juillet à Saint-Jean-Port-Joli, et 44 personnes y ont assisté. L’ATA dresse un bilan très positif de la dernière année en ce qui concerne l’aide apportée aux victimes de lésions professionnelles.

Durant l’année 2024-2025, l’organisme a travaillé dans 715 dossiers, dont 374 nouvelles demandes d’aide. L’année se termine sur un bilan positif, avec plus de 36 000 interventions effectuées auprès des accidentés.

L’organisme déplore néanmoins que la situation des victimes de lésions professionnelles reste pénible, en regard des statistiques colligées. Près de 71 % de la clientèle de l’ATA est sans emploi, et 15 % se trouve sans aucun revenu, ce qui génère une grande détresse.

L’ATA est la seule association de l’Est-du-Québec destinée à la défense collective des droits des victimes de lésions professionnelles, des accidentés de la route, et des salariés présentant des problèmes avec l’application des normes du travail. L’ATA accompagne et soutient ses membres dans les démarches pour le règlement de leur dossier, les représente auprès de diverses instances, et travaille à favoriser la réadaptation physique, psychologique et sociale.

Source : Aide aux travailleurs accidentés