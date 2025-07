La guerre économique affecte aussi les communautés de la Côte-du-Sud

Dans le cadre de sa série de communiqués dénonçant les causes structurelles de la crise sociale au Québec, la Corporation de développement communautaire ICI Montmagny-L’Islet souhaite attirer l’attention sur l’enjeu de la guerre économique opposant le Canada et les États-Unis. Cette situation, bien qu’elle semble éloignée, a des impacts très réels et immédiats sur les populations de son territoire.

Dans les MRC de Montmagny et de L’Islet, les secteurs forestier, agricole et entrepreneurial jouent un rôle central dans la vitalité économique. Or, ces milieux sont particulièrement vulnérables aux conséquences des tensions économiques internationales. Le ralentissement des échanges commerciaux et la mise en place de politiques protectionnistes peuvent entraîner des pertes d’emploi, une diminution des revenus pour les travailleurs et les entreprises locales, et une hausse marquée des coûts de production.

Selon la CDC, la guerre économique ne se limite pas aux sphères politique et commerciale. Elle s’infiltre dans le quotidien des citoyens par une augmentation généralisée du coût de la vie, et accentue les inégalités déjà présentes, avec le risque d’alimenter une crise sociale qui s’installe lentement mais sûrement sur l’ensemble du territoire québécois.

Plus l’accès aux ressources de base est difficile, plus le filet social est fragilisé. Les demandes pour de l’aide alimentaire se multiplient, les besoins en logement abordable deviennent urgents, et la détresse psychologique s’intensifie.

Face à cette situation, la CDC ICI Montmagny-L’Islet lance un appel à la mobilisation : « Il est essentiel que les citoyennes et les citoyens prennent conscience de l’ampleur de cette crise, et qu’ils s’impliquent activement. Poser des gestes concrets comme favoriser l’achat local ou préférer les produits québécois peut faire une différence réelle. » L’organisme est d’avis qu’en soutenant l’économie régionale, on contribue à réduire la dépendance des communautés aux grandes puissances économiques, et à renforcer leur résilience face aux bouleversements mondiaux.

Source : CDC ICI Montmagny-L’Islet