L’Aide aux Travailleurs Accidentés (ATA) célèbre son 35e anniversaire

L’ATA a célébré ses 35 ans d’activités par une rencontre qui s’est déroulée récemment à Saint-Jean-Port-Joli, et 55 personnes ont participé à cette célébration.

D’anciens collaborateurs étaient présents, tels que Micheline Pelletier et Gaston Lagacé, de même que des collaborateurs actuels tels que Me Annie Noël et Guy Drouin de la CDC ICI Montmagny-L’Islet. Lyne Jacques représentait la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli.

Michèle Langlais a été nommée membre honoraire de l’ATA en remerciement de tout le travail accompli. Madame Langlais a contribué à la mise sur pied de l’association par sa présence assidue au conseil d’administration. Elle s’est impliquée dans le comité Entraide, qui avait pour but d’implanter des groupes d’entraide afin de briser l’isolement. Par la suite, elle a poursuivi son travail au comité de vérification.

La coordonnatrice Marie-Ève Picard, dans son allocution, a rappelé tout le travail réalisé depuis 35 ans. Elle a remercié les différents administrateurs, l’équipe de travail et les collaborateurs. Claude Chouinard, président du CA, a quant à lui rappelé l’importance d’un tel organisme.

Un nouveau logo a été présenté, qui se compose de l’acronyme « ATA » accompagné de l’illustration d’un dossier et d’un crochet. Le dossier représente les membres soutenus, et le crochet symbolise la prise en charge, l’efficacité et l’accomplissement de l’ATA.

Les nouvelles couleurs représentent la force et le dynamisme de l’équipe, ainsi que l’espoir pour les accidentés.

