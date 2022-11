Plus de 275 000 $ pour des initiatives touristiques au Bas-Saint-Laurent

Tourisme Bas-Saint-Laurent lance une toute nouvelle mouture de son Programme d’optimisation de partenariats et d’initiatives régionales (POPIR) 2022 – 2025. Destinée aux membres de Tourisme Bas-Saint-Laurent, l’enveloppe totalise plus de 275 000 $ sous forme d’aides financières non remboursables pouvant atteindre jusqu’à 50 % des coûts admissibles, pour un maximum accordé de 5000 $. Les organisations, entreprises, entités municipales, communautés et nations autochtones de la région sont invitées à déposer un projet dès maintenant dans l’une des cinq catégories.

« Facile d’accès, cette aide financière non remboursable est un levier agile pour nos projets régionaux », souligne Pierre Levesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent. « C’est un outil très efficace qui nous permet d’agir en partenariat, et de financer diverses initiatives qui ont le potentiel d’attirer des visiteurs sur notre territoire et d’offrir une expérience distinctive. »

Les projets doivent être reliés aux priorités régionales suivantes : le tourisme maritime et nautique, le tourisme d’aventure et nature, le tourisme gourmand et savoir-faire (saveurs locales), le tourisme d’événements (affaires, sportifs et culturels), les plaisirs d’hiver et la transition quatre saisons, le tourisme culturel. Les initiatives doivent aussi contribuer à stimuler l’économie de la région par le développement d’une offre touristique attrayante et distinctive, la mise en valeur d’une offre touristique innovante, et le développement de nouveaux créneaux pour les entreprises touristiques, tout en favorisant le tourisme responsable et durable.

Pour les détails et catégories, l’équipe de développement de Tourisme Bas-Saint-Laurent propose un webinaire, le lundi 21 novembre à 11 h 30, portant sur le programme POPIR et ses modalités, ainsi que sur le Programme d’accessibilité des établissements touristiques (PAET) avec la collaboration de Kéroul. Pour participer à la rencontre, consultez la page atrbsl.ca/fr/actualites/evenements/.

Les projets peuvent être déposés en continu. Pour consulter les modalités du programme et télécharger le formulaire, consultez la page www.atrbsl.ca/fr/aides-financieres/popir/Si vous avez besoin d’un accompagnement pour compléter la demande, il est possible de prendre rendez-vous avec un conseiller ou une conseillère de l’équipe développement de Tourisme Bas-Saint-Laurent par téléphone : 418 867-1272, ou par courriel : programmes@bassaintlaurent.ca.

Source : Tourisme Bas-Saint-Laurent